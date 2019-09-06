У бывшей тещи «золотого полковника» ФСБ нашли особняк на 15 миллионов долларов

У бывшей тещи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, нашли особняк стоимостью около 15 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Рен ТВ.

По данным канала, трехэтажный кирпичный дом находится на Рублевском шоссе. По его периметру выставлены посты охраны и установлены камеры наблюдения. На въезде установлены высокие металлические ворота. Накануне женщина и ее дочь приобрели неподалеку еще два надела земли. Кроме того, бывшей теще Черкалина принадлежат четыре квартиры в центре Москвы.

Другие родственники полковника тоже владеют дорогой недвижимостью. Так, в собственности его второй жены находятся две квартиры в элитных домах.

Как уточняет канал, по уголовному делу, фигурантом которого является полковник, уже уволены 30 сотрудников. Это офицеры из центрального аппарата ФСБ и управления «К».

21 августа сообщалось, что Генпрокуратура России просит суд обратить в доход государства имущество семьи Черкалина стоимостью 6,3 миллиарда рублей.

В апреле в Москве были задержаны и арестованы три полковника ФСБ: Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, а также мошенничество в особо крупном размере — как Фролову и Васильеву. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей. В СМИ Черкалина назвали «золотым» полковником.

Сообщалось, что накопленные миллиарды полковники, возможно, собирались вывезти за границу. Как утверждал сослуживец сотрудников в силовых структурах, долго хранить такие деньги бессмысленно.

Позднее бывший сотрудник КГБ, бизнесмен Александр Лебедев рассказал, что полковники на протяжении нескольких лет покрывали банкиров, которые занимались хищениями, и получали определенный процент за свою работу. При этом найденные у контрразведчиков 12 миллиардов рублей являются лишь «карманными расходами».

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