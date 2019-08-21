Генпрокуратура потребовала богатства полковника-миллиардера ФСБ

Генпрокуратура России просит суд обратить в доход государство имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом в среду, 21 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Отчается, что стоимость данного имущества составляет 6,3 миллиарда рублей.

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В апреле в Москве были задержаны и арестованы три полковника ФСБ — Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, а также мошенничество в особо крупном размере — как Фролову и Васильеву. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Сообщалось, что накопленные миллиарды полковники, возможно, собирались вывезти за границу или продать. Как утверждал сослуживец сотрудников в силовых структурах, долго хранить такие деньги бессмысленно.

Позднее бывший сотрудник КГБ, бизнесмен Александр Лебедев рассказал, что полковники на протяжении нескольких лет покрывали банкиров, которые занимались хищениями, и получали определенный процент за свою работу. При этом найденные у контрразведчиков 12 миллиардов рублей являются лишь «карманными расходами».

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