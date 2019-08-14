Ветеран КГБ раскрыл схему вывода из России 100 миллиардов долларов

Полковники ФСБ России, арестованные по делу о мошенничестве, на протяжении нескольких лет крышевали банкиров, которые занимались хищениями, и получали определенный процент за свою работу. При этом найденные у контрразведчиков 12 миллиардов рублей являются лишь «карманными расходами». Об этом изданию Deutsche Welle рассказал бывший сотрудник КГБ, бизнесмен Александр Лебедев; видеозапись интервью размещена на YouTube.

«Эти сотрудники [ФСБ] много лет были крышей банкстеров. Банкстерами я называю банкиров-гангстеров, которые разворовали примерно полторы тысячи банков за 12 лет. Банкиры украли под их крышей 100 миллиардов долларов. Ну, допустим, они там сколько-то процентов им за это отстегнули», — сказал Лебедев.

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К банкирам, которых прикрывали силовики, он причислил бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, находящегося в бегах. По словам Лебедева, большая часть полученных полковниками денег спрятана в других местах.

В июле сообщалось, что накопленные миллиарды полковники, возможно, собирались вывезти за границу или продать. Как утверждал сослуживец силовиков, долго хранить такие деньги бессмысленно.

В апреле в Москве были задержаны и арестованы три полковника ФСБ — Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, а также особо крупное мошенничество — как Фролову и Васильеву. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

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