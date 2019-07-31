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Полковники-миллиардеры ФСБ разъезжали по ресторанам на Range Rover и с Rolex

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Встречи банкиров с сотрудниками ФСБ России, арестованными по делу о мошенничестве, проходили в дорогих ресторанах. Со своими клиентами — потенциальными и уже действующими — контрразведчики общались обходительно, пишет The Bell.

В конце 2000-х сотрудники управления «К» Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин встретились с совладельцем и зампредом правления банка «Интелфинанс» Михаилом Завертяевым. Их совместному вечеру предшествовал инцидент с Евгением Двоскиным, ключевым игроком на рынке обналичивания, со связями в ФСБ и мафии, утверждает издание. По словам Завертяева, Двоскин, придя к нему в кабинет, избил его, а спустя два месяца из его банка были выведены почти 11,7 миллиарда рублей.

Банкир рассказал, что встречу Фролов и Черкалин назначили в итальянском ресторане в центре Москвы. Сотрудники ФСБ спрашивали у собеседника, что он будет есть, и предлагали заказать салат. Завертяев отметил, что у силовиков было две цели: выяснить, какие свидетельства визита Двоскина есть у банкира, и убедить его прекратить попытки вернуть выведенные активы. С Двоскиным чекисты, как ему показалось, были хорошо знакомы.

Другая встреча — Черкалина и совладельца финансовой группы «Лайф» Александра Железняка — также прошла в дорогом московском ресторане. На нее полковник прибыл на Range Rover с личным водителем, в штатском и с часами Rolex на запястье.

Ранее 31 июля стало известно, что найденные у арестованных сотрудников ФСБ 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать. Сослуживец силовиков рассказал, что кто-то внутри ведомства знал, что готовится такой транш. «Это и определило время обыска. Долго хранить такие деньги бессмысленно», — подчеркнул он.

Также сообщалось о схеме, по которой Черкалин работал с российскими банкирами. Так, финансовой группе «Лайф» было предложено взять на должность вице-президента отставного офицера ведомства и назначить ему оклад 120 тысяч долларов в год, выделить отдельный кабинет, машину, личного водителя и ассистента.

За крышевание фирм управление «К», в котором служил Черкалин, получало от них 0,1-0,2 процента выведенных средств либо брало фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения, утверждается в материале. Банки, занимавшиеся обналом, платили ФСБ «абонентскую плату».

Полковники Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов, а также их коллега Андрей Васильев были задержаны и арестованы в апреле. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

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