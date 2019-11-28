Россиянам описали легальный способ завладения чужим жильем

Верховный суд России разъяснил, как можно законным образом стать собственником чужой недвижимости. Завладеть жильем или иным объектом разрешается, когда настоящий владелец имущества никак не участвует в его судьбе, а претендент, напротив, добросовестно, открыто и непрерывно распоряжается недвижимостью в течение 15 и более лет. Об этом пишет «Российская газета».

Правовая норма была подтверждена в ходе рассмотрения иска россиянки, пытавшейся добиться передачи ей половины дома и участка в Подмосковье. Женщина давно владела другой половиной и захотела переоформить все имущество на себя, так как собственник второй доли давно не проявлял к объекту никакого интереса.

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Местные суды вынесли решения не в пользу гражданки, а Верховный суд встал на ее сторону. Как разъяснили в высшей судебной инстанции, россиянка может заполучить весь дом в собственность, так как наличие у него так называемого «титульного» владельца — лица, никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта, — не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку.

Женщина, не будучи собственницей, открыто и непрерывно владела домом более 15 лет, отметил суд. По статье 234 Гражданского кодекса она таким образом получила право собственности — «в силу приобретательной давности». Для получения права собственности на имущество по приобретательной давности необязательно, чтобы прежний владелец открыто от него отказался, постановили судьи. Достаточно того, что он на долгое время «устранился от владения», то есть не проявлял к дому никакого интереса.

Ранее, в сентябре, риелторы назвали легкие способы потерять квартиру. Рейтинг возглавило использование жилья не по назначению. Если недвижимость используется не должным образом, или нарушаются нормы технической безопасности, на собственника могут подать в суд, который при неблагоприятном исходе вынесет решение о продаже объекта с торгов.

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