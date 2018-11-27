Бани и кабинеты лишились шанса на неприкосновенность

Понятие «неприкосновенность жилища», прописанное в Уголовном кодексе РФ, не должно распространяться на бани, туристические палатки, купе поездов и прочие стоящие отдельно от жилого дома помещения. Такое разъяснение сделал Верховный суд (ВС) России, передает РИА Новости.

Суд изложил соответствующие замечания в проекте постановления, посвященного применению статьи 139 Уголовного кодекса («Нарушение неприкосновенности жилища»), уточняет агентство. Жилищем решено считать частные дома со всеми входящими в них помещениями (чердаком, гаражом, подвалом), квартиры, комнаты в общежитиях, садовые дома, апартаменты.

При этом эти объекты могут быть признаны жилищем, даже если они непригодны для проживания, подлежат сносу и официально исключены из жилого фонда, постановил суд.

В свою очередь, жилищем не считаются стоящие отдельно от жилого дома помещения (погреб, сарай), не предназначенные для проживания помещения в общественных местах (например, на вокзалах, в торговых центрах), кабинеты, подсобки, купе поезда, каюта судна, туристическая палатка. ВС также отметил, что статья о неприкосновенности жилища не касается жилых помещений, используемых исключительно не по назначению (например, как склад или мастерская).

Ранее в ноябре ВС поставил под сомнение законодательную норму, запрещающую отбирать единственное жилье у должников. Это было сделано в рамках разбирательства по делу россиянина Анатолия Фрущака, задолжавшего миллионы рублей и сумевшего спасти от изъятия единственную квартиру площадью почти 200 квадратных метров. ВС отменил решения нижестоящих судов, позволившие мужчине сохранить недвижимость, и отправил спор о квартире на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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