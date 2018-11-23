Церетели оштрафовали за самострой

Замоскворецкий суд столицы постановил взыскать с известного скульптора Зураба Церетели средства, потраченные префектурой на устранение самовольной перестройки памятника культуры XIX века. Об этом сообщают РИА Новости.

Речь идет об особняке Платона Зубова, где располагается Московский музей современного искусства Зураба Церетели. Как рассказали агентству в пресс-службе Замоскворецкого суда, префектура требовала взыскать со скульптора 522 тысячи рублей.

«Суд постановил удовлетворить иск префектуры», — сказала пресс-секретарь суда Лиана Ахметова.

Особняк Платона Зубова расположен в Волковом переулке. Построенное в 1846 году здание относится к заявленным памятникам культуры. О самовольной перестройке в особняке СМИ в 2010 году сообщало общественное движение «Архнадзор».

Это не первый случай претензий города к Церетели по поводу самовольного строительства. В 2015 году префектура Западного округа Москвы подала на скульптора в суд с требованием снести принадлежащие ему торговые точки у Киевского вокзала. Речь шла о ювелирном магазине, аптеке и кафе.

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