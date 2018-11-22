Россиянин завалил дом бывшей оружием и отказался съезжать

Житель Ярославля развелся со своей женой, однако отказался съезжать из принадлежащей ей квартиры и прожил там два года. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Пара развелась в 2016 году. Тогда же решением суда при разделе имущества квартира отошла жене, поскольку в свое время была подарена ей матерью.

Тем не менее, бывший супруг решил остаться в чужой квартире. Он захламил жилые помещения своими вещами, в числе которых ноутбуки, гитары и несколько единиц пневматического оружия. Выселить мужчину удалось лишь в 2018-м. Процедура прошла при помощи судебных приставов, к которым обратилась хозяйка квартиры.

В сообщении УФССП уточняется, что, помимо исполнительного производства о выселении, на мужчину заведено еще и дело по взысканию алиментов: он задолжал ребенку более ста тысяч рублей.

Вещи должника, вывезенные из квартиры его бывшей супруги, арестованы, и если он не погасит долг по алиментам, это имущество будет продано на торгах.

В октябре 2018-го судебным приставам Мурманской области удалось вычислить местонахождение должника по видеозаписи, которую тот разместил в интернете, хвастаясь перед подписчиками своей неуловимостью. В кадр попали виды из окна, которые позволили силовикам определить месторасположение дома неплательщика, этаж и даже конкретную квартиру. Мужчину объявили в розыск после отказа оплатить долг в размере более 280 тысяч рублей за содержание своего ребенка.

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