Россиянку засудили за затопленную квартиру министра

Россиянку Анну Субботину засудили за затопленную московскую квартиру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он выиграл дело в Пресненском суде столицы, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел еще в 2017 году, однако коммунальную аварию заметили не сразу, а затем долго собирали документы и подсчитывали ущерб. Сообщается, что он составил 2 миллиона 705 тысяч рублей. Ранее Telegram-канал Mash писал, что сумма равняется 2 миллионам 750 тысячам рублей.

Скопившаяся вода под обоями в кабинете Мантурова привела к образованию плесени на стенах. Кроме того, под воздействием влажности испортились дорогой итальянский диван фирмы Mascheroni и меховая накидка. По словам адвоката министра, в результате залива жизнь чиновника оказалась под угрозой — плесень опасна для его здоровья.

Mash сообщает, что недвижимость чиновника находится на Зоологической улице в доме №22.

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