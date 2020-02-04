В российском городе чиновников заставили убирать снег

В Уфе чиновников вместо совещания заставили выйти на уборку снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В администрации города сказали, что всего в мероприятии приняло участие примерно 500 человек. Из них 300 — сотрудники мэрии, а остальные — районные чиновники.

Причиной массового «субботника» стал сильный снегопад в Уфе. В связи с неблагоприятными погодными условиями введен режим ЧС. Только за сутки работники коммунальных служб вывезли из города 28 тысяч кубометров снега. Теперь к ликвидации последствий привлекли и чиновников. Для этого им отменили все совещания, а также рабочие встречи и приемы граждан.

Ранее жители Владимира пожаловались на работу местных дорожных служб. По мнению россиян, техника убирает «несуществующий снег». Однако в мэрии пояснили, что это не воображаемый снег, а смет — остатки песко-соляной смеси и придорожного мусора, скапливающиеся вдоль бордюров.

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