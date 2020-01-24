Крыша завода под тяжестью снега рухнула на россиян

В Прокопьевске Кемеровской области в здании вагоносборочного цеха под тяжестью снега рухнула крыша. Внутри находились более 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Видео с место происшествия появилось в Telegram-канале «Подъем».
По словам собеседника агентства, крыша не выдержала тяжести снега. Пострадал один рабочий, находившийся внутри здания. Остальные россияне успели самостоятельно эвакуироваться.
Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, стены цеха обрушились вместе с крышей.
Ранее в январе в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошли мощный взрыв и пожар. Источник в экстренных службах региона сообщил, что загорелась установка по переработке дизельного топлива. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Видео появилось в сети.