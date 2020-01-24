Крыша завода под тяжестью снега рухнула на россиян

Видео: t.me/pdmnews

В Прокопьевске Кемеровской области в здании вагоносборочного цеха под тяжестью снега рухнула крыша. Внутри находились более 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Видео с место происшествия появилось в Telegram-канале «Подъем».

По словам собеседника агентства, крыша не выдержала тяжести снега. Пострадал один рабочий, находившийся внутри здания. Остальные россияне успели самостоятельно эвакуироваться.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, стены цеха обрушились вместе с крышей.

Ранее в январе в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошли мощный взрыв и пожар. Источник в экстренных службах региона сообщил, что загорелась установка по переработке дизельного топлива. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Видео появилось в сети.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru