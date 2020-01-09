Мощный взрыв и пожар произошли на российском нефтяном заводе

В Ухте (Республика Коми) на нефтеперерабатывающем заводе произошли мощный взрыв и пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Видео появилось в Telegram-канале «Мобильный репортер official».

По словам собеседника агентства, загорелась установка по переработке дизельного топлива. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В управлении МЧС по Республике Коми агентству подтвердили факт пожара на заводе. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 16:55 по московскому времени. В администрации Ухты агентству уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров, есть пострадавший.

22 декабря в трехэтажном производственном здании «Нефтехима» в Уфе произошел пожар. Огонь распространился на территории в две тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших не было, эвакуация не проводилась. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание легковоспламеняющейся жидкости.

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