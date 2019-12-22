Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе потушили

Пожар на заводе «Нефтехим» в Башкирии ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы республиканского управления МЧС России.

Отмечается, что огонь удалось потушить в 21:17 по местному времени (19:17 мск). Для его ликвидации потребовалось более 10 часов.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по части первой статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

О возгорании в трехэтажном производственном здании «Нефтехима» в Уфе стало известно ранее 22 декабря. Огонь распространился на территории в две тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание легковоспламеняющейся жидкости.

В июле 2016 года на этом заводе случился пожар, причиной которого, предположительно, стала разгерметизация аппарата воздушного охлаждения и последующий за ней взрыв газопродуктовой смеси. Тогда в результате взрыва погибли восемь человек.

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