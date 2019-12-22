В России загорелся нефтехимический завод

В Уфе загорелся нефтехимический завод завод «УфаНефтехим». Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар начался в трехэтажном производственном здании, огонь распространился на территории в 1600 квадратных метров.

В региональном МЧС утверждают, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.

Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

РИА Новости выяснило, что, по предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения на другие производственные здания.

В июле 2016 года на этом заводе случился пожар, причиной которого, предположительно, стала разгерметизация аппарата воздушного охлаждения и последующий за ней взрыв газопродуктовой смеси. Тогда сообщалось о гибели восьми человек.

13 января аналогичный случай произошел на нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины. Тогда причиной пожара стало возгорание топлива.

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