На российском складе с краской рухнула крыша во время пожара

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В Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад загорелся склад с краской на территории завода лакокрасочных изделий. Во время пожара рухнула крыша. Об этом сообщает Ura.ru. Издание также публикует видео и фото с места пожара.

По информации издания, находившаяся на складе краска разлилась на площадь 800 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным МЧС, горит именно разлитая краска, передает «Интерфакс». «Есть информация об одном пострадавшем с термическими ожогами», — сообщил собеседник агентства.

«Я только что видела там что-то вроде взрыва. Клубок огня взлетел вверх», — рассказала изданию очевидица пожара. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что угрозы взрыва нет.

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