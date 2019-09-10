В России загорелся склад с маслом

В Богородском районе Нижегородской области на площади около 10 тысяч квадратных метров загорелся склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Видео пожара опубликовано в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

«Горит складское помещение, предназначенное для хранения масла. Предварительная площадь пожара — 10 тысяч квадратных метров», — сообщили агентству в МЧС, уточнив, что горит два склада и два административных здания, а также три автомобиля и бочки с маслом.

Тушением пожара занимаются 96 человек и 25 единиц техники.

Ранее на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга, рядом с аэропортом имени Петра Великого, загорелся одноэтажный склад на площади 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности из-за угрозы распространения огня.

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