Пожар на складе боеприпасов под Красноярском потушен

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края потушен. Об этом 11 августа сообщил журналистам руководитель регионального управления МЧС Игорь Лисин.

«Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», — пояснил он.

5 августа произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе, возгорание было ликвидировано на следующий день. Пострадали 13 человек, один погиб. 16 тысяч местных жителей были эвакуированы.

9 августа на военном складе прогремели новые взрывы. По данным властей, детонацию во время разминирования снарядов вызвало попадание молнии. Пострадали 12 человек, четверо были госпитализированы.

На складе находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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