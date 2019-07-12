В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

В настоящее время почти 100 человек эвакуированы из здания, расположенного на Выборгской улице. Отмечается, что архив является самым крупным в стране собранием документов по истории отечественной культуры.

Он был основан в 1941 году. Часть его собрания состояла из данных Государственного литературного музея — Гослитмузея. Также в него вошли фонды из ЦГАОР СССР, ГИМ, ЦГАДА и Государственной Третьяковской галереи.

15 марта в Москве произошел пожар на московском складе лакокрасочных изделий, при котором сгорели экспонаты научно-вспомогательного фонда музея имени Андрея Рублева. Пострадали 62 копии древних фресок Феофана Грека и копия алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в натуральную величину.

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