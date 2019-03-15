В Москве сгорели древние сокровища фонда музея имени Андрея Рублева

При пожаре на московском складе лакокрасочных изделий сгорели экспонаты научно-вспомогательного фонда музея имени Андрея Рублева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадали 62 копии древних фресок Феофана Грека и копия алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в натуральную величину. Отмечается, что большая часть из сгоревших произведений пользовалась спросом и часто выставлялась за границей, так как оригиналы были утрачены.

Склад загорелся 10 марта. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Ранее 15 марта стало известно о том, что Русская православная церковь (РПЦ) обратилась в Росимущество с требованием о передаче московского Спасо-Андроникова монастыря, в обители которого находится музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева. Руководство музея высказалось против передачи.

UPD: Как передает РИА Новости, в результате пожара пострадали не экспонаты, а копии XX века.

«На самом деле подмена понятий произошла, потому что, действительно, на этом складе находились предметы, входящие в научно-вспомогательный фонд музея. Эти предметы не входят в Государственный музейный фонд, это особое, отдельное хранение», — заявила замдиректора музея Светлана Липатова. Она пояснила, что с предметами Государственного музейного фонда все в порядке.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!