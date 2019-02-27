Крупнейшие российские музеи сочли легкой добычей для воров

Министерство культуры выявило нарушения в системах безопасности четырех крупнейших музеев России. Ведомство инициировало проверку после кражи картины Куинджи в Третьяковской галерее на глазах у посетителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Минкульта, проверка проводилась в Эрмитаже, Русском музее, Государственном историческом музее и ГМИИ имени А.С. Пушкина. Нарушения связаны с недоработками как самих учреждений, так и подразделений Росгвардии.

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование, в том числе оснащение системами пожаротушения», — заявили в Минкульте.

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Кроме того, комиссия выявила, что Минкультуры ослабило контроль за подведомственными ему культурными учреждениями. Остальные федеральные музеи будут проверены до конца первого полугодия. По итогам работы ведомство пообещало выработать рекомендации для обеспечения сохранности экспонатов.

27 января уроженец Феодосии Денис Чуприков похитил картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Он подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.

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