Похитителя картины из Третьяковки арестовали

Таганский суд Москвы арестовал подозреваемого в краже картины из Третьяковской галереи. Об этом во вторник, 29 января, сообщает РИА Новости.

Чуприков проведет под стражей два месяца. В суде он отказался говорить, что признает свою вину, и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея.

Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.

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