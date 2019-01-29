Похитителя картины из Третьяковки арестовали

Таганский суд Москвы арестовал подозреваемого в краже картины из Третьяковской галереи. Об этом во вторник, 29 января, сообщает РИА Новости.
Чуприков проведет под стражей два месяца. В суде он отказался говорить, что признает свою вину, и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея.
Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.
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