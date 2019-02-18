Вор объяснил похищение картины Куинджи из Третьяковки жаждой хайпа

Денис Чуприков, обвиненный в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, объяснил свои действия желанием привлечь внимание. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает РАПСИ.
«Я полностью признаю свою вину, мне просто хотелось привлечь внимание к своей персоне, хайп», — заявил Чуприков на заседании в Мосгорсуде, где пытался обжаловать свой арест. Как отмечает «Интерфакс», инстанция подтвердила решение Таганского суда об аресте Чуприкова до 27 марта.
31 января Чуприков заявил, что пошел на кражу из Третьяковки ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Арестант также рассказал, что в музей он прошел без билета, так как «немного обладает гипнозом», а картину «Ай-Петри. Крым» выбрал интуитивно.
Уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.