Вор объяснил похищение картины Куинджи из Третьяковки жаждой хайпа

Денис Чуприков, обвиненный в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, объяснил свои действия желанием привлечь внимание. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает РАПСИ.

«Я полностью признаю свою вину, мне просто хотелось привлечь внимание к своей персоне, хайп», — заявил Чуприков на заседании в Мосгорсуде, где пытался обжаловать свой арест. Как отмечает «Интерфакс», инстанция подтвердила решение Таганского суда об аресте Чуприкова до 27 марта.

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31 января Чуприков заявил, что пошел на кражу из Третьяковки ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Арестант также рассказал, что в музей он прошел без билета, так как «немного обладает гипнозом», а картину «Ай-Петри. Крым» выбрал интуитивно.

Уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.

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