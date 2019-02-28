Неизвестные обновили российский арт-объект и восславили грудь вместо труда

В Перми неизвестные изменили арт-объект «Слава труду», который находится при входе в местный музей современного искусства PERMM. Фотография обновленного проекта была опубликована в сообществе музея во «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 28 февраля. По информации сотрудников учреждения, «неизвестный художник» заменил в арт-объекте слово «труд» на «грудь», прикрепив картонные буквы поверх тех, что были изначально.

В результате надпись «Слава труду» стала читаться как «Слава груди». В музее отметили, что буквы сделаны не очень ровно, и пригласили создателя работы на мастер-класс. Также в PERMM заявили, что готовы к шуткам про феминизм и объективацию.

Сотрудники музея отметили, что у них уже есть подозрения по поводу личности «создателя реди-мейда». «Мы знаем всех уличных художников, а большую часть из них музей и вскормил, простите за аналогию с объектом», — подчеркнули они, добавив, что на объекте функционирует система видеонаблюдения.

В октябре прошлого года неизвестные видоизменили другой популярный арт-объект Перми — «Счастье не за горами», переделав слово «счастье» в «смерть». Прибывшие на место сотрудники администрации района перекрыли надпись баннером «Россия — моя история».

Неделей позднее художник Sad Face (Алексей Илькаев) взял на себя ответственность за инцидент. Акционист сам пришел в полицию, когда узнал о возбужденном против него уголовном деле.

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