Автор акции «Смерть не за горами» сдался полиции

Пермский художник Sad Face (Алексей Илькаев) взял на себя ответственность за изменение пермского арт-объекта «Счастье не за горами» на «Смерть не за горами». Акционист самостоятельно пришел в полицию, узнав о возбужденном против него уголовном деле, передает портал «Звезда» в среду, 17 октября.

Отмечается, что Илькаев отказался считать свои действия преступлением — по его словам, он творчески переосмыслил оригинальную работу художника Бориса Матросова.

В Instagram Илькаев опубликовал манифест своей акции, в котором объяснил важность напоминания людям о неизбежности смерти. «Отрицание смерти является причиной фанатизма, предрассудков, агрессии и разделения людей на своих и чужих, и других патологий. Напоминание о смерти в науке, искусстве, литературе есть профилактика этих патологий, обращение к осознанности индивида, где цель профилактики — обострение состояния “здесь и сейчас”, создать для человека такой вектор развития, при котором индивид очень аккуратно и осторожно относится к природе своих поступков», — подчеркнул художник.

11 октября стало известно, что популярный арт-объект Перми «Счастье не за горами» поменяли на «Смерть не за горами». Автор оригинала Матросов назвал инцидент вандализмом. Позже полиция возбудила уголовное дело о вандализме из-за порчи произведения. По словам сотрудников правоохранительных органов, городской администрации был нанесен ущерб в размере около 45 тысяч рублей.

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