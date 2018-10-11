Главный арт-объект Перми пообещал жителям скорую смерть

Неизвестные изменили популярный арт-объект Перми «Счастье не за горами», переделав слово «счастье» в «смерть». Об этом в четверг, 11 октября, сообщает портал «Звезда».

Сотрудники администрации района прибыли на место происшествия и перекрыли арт-объект баннером «Россия — моя история». Автор оригинальной работы Борис Матросов назвал инцидент вандализмом. «Я хотел сделать что-то одно, а из этого пытаются сделать что-то другое. Если так не нравится слово "счастье", можно сделать отдельную работу, зачем переделывать мою?» — возмутился он.

Отмечается, что никто из пермских уличных художников не взял на себя ответственность за акцию. В сентябре подобный инцидент произошел в другом районе Перми, когда похожую надпись «Место, где вместе» неизвестные поменяли на «Место, где смерть».

Арт-объект «Счастье не за горами» создан в 2005 году Матросовым для фестиваля «АртПоле». Два года спустя его установили на набережной реки Кама.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!