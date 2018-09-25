Раскрыт секрет скандальной картины с вагиной

Французский историк Клод Шопп раскрыл одну из главных загадок истории искусства. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает France Info.

Шоппу удалось установить личность модели, позировавшей для скандальной картины «Происхождение мира» французского живописца Гюстава Курбе, на которой изображена вагина женщины. Ранее считалось, что половые органы принадлежат ирландке Джоанне Хиффернан, которая, возможно, была любовницей автора. Искусствоведы сомневались, что на полотне изображена она из-за цвета волос — Хиффернан была рыжей, а лобковые волосы модели на картине темные.

Историк нашел свидетельства того, что половые органы на «Происхождении мира» принадлежат французской балерине Констанс Кеньо. Шопп изучил письма писателя Александра Дюма-младшего к писательнице Жорж Санд и установил, что один из отрывков переписки ранее понимали неправильно.

Его смутил фрагмент «Нельзя кистью передать деликатное и яркое интервью мадемуазель Кеньо из Оперы», и Шопп обратился к рукописному источнику — оказалось, что вместо «интервью» (interview) в письме было слово «нутро» (intérieur). «Это было словно озарение», — рассказал историк, чья книга об открытии выйдет в начале октября.

Курбе написал «Происхождение мира» в 1866 году. Полотно долгое время считалось провокацией и 120 лет не выставлялось публично. Картина находится в коллекции музея Орсе.

В феврале сообщалось, что суд во Франции рассмотрел иск учителя Фредерика Дюрана к Facebook, которая удалила его аккаунт после публикации картины. Дюран опубликовал «Происхождение мира» в 2011 году. После бана «без предупреждения и обоснования» он семь лет добивался слушания во Франции вопреки правилу Facebook, согласно которому решение конфликтов с компанией находится в юрисдикции США.

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