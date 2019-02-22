Потомок Малевича отреагировал на слова Порошенко об «украинском авангардисте»

Внучатый племянник Казимира Малевича Станислав Богданов отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал основоположника супрематизма художником украинского авангарда. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 22 декабря.

Богданов заявил, что многие считают Малевича своим, в том числе украинцы, белорусы и россияне. При этом большую часть времени он трудился в России.

«Из-за того, что он в Киеве родился, даже в пригороде Киева, считать, что он украинский художник, — это просто нелепо. Хотя люди украинской культуры много делают для того, чтобы сказать, что он украинский художник», — отметил родственник художника, пояснив, что в честь Малевича переименовывают улицы и открывают памятники.

Ранее Петр Порошенко объявил Казимира Малевича художником украинского авангарда. Его высказывание было приурочено к премьере документального фильма «Малевич», созданного в честь 140-летия художника. Лента вышла в прокат под слоганом «Рожденный на Украине».

Малевич — российский и советский художник-авангардист польского происхождения. Он родился в 1879 году в Киеве. Стал основоположником абстрактного искусства. Наибольшую популярность художнику принесла картина «Черный квадрат» из цикла супрематических работ, написанная в 1915 году. Он скончался в 1935 году в Ленинграде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!