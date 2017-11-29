«Спортсменов» Малевича посадили на корточки

В Братске появилось граффити, отсылающее к полотну Казимира Малевича «Спортсмены», только герои сидят на корточках. Об этом сообщает местный портал «Город».

Изображение обнаружили в Падунском районе на одном из рекламных щитов. Кто его автор — неизвестно. Никаких опознавательных знаков и надписей на граффити нет.

— апатия в апатитах (@eskovoroda) 27 ноября 2017, 18:43

24 ноября в Москве открылась выставка художника «Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат"».

Супрематическую картину «Спортсмены» Малевич написал в 1930-1931 годах. На ней изображены четыре разноцветные человеческие фигуры в полный рост.