Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке

Полотно художника-авангардиста Казимира Малевича «Супрематическая композиция с полоской в проекции» продана на аукционе Sotheby's в Нью- Йорке за 21,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters.

Эстимейт картины составлял от 12 до 18 миллионов долларов. Полотно стало самым дорогим лотом прошедших торгов, получивших название «Импрессионизм и модернизм». Всего доход с аукциона Sotheby's составил 173,8 миллиона долларов. Отмечается, что многие произведения искусства были приобретены коллекционерами из азиатских стран и России.

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Малевич — российский и советский художник-авангардист польского происхождения. Он написал «Супрематическую композицию с полоской в проекции» в 1915 году. Картина относится к супрематизму — одному из ранних направлений в авангардистском искусстве, которое он сам основал.

В апреле на аукционе Sotheby's с молотка ушел портрет бывшего лидера Китайской народной республики Мао Цзэдуна, написанный американским художником Энди Уорхолом. Полотно было продано за 12,6 миллиона долларов.