Культура
 

Картина Климта ушла с молотка за 60 миллионов долларов

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Картина «Сельский сад» (Bauerngarten) кисти знаменитого австрийского живописца Густава Климта было продана почти за 60 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Торги произведениями искусства, созданными в стилях импрессионизма и модернизма, прошли в Лондоне вечером 1 марта. Покупатель, чье имя не называется, заплатил за полотно 47,97 миллиона фунтов стерлингов (это 59,3 миллиона долларов.

В Sotheby's подчеркнули, что за всю историю проведенных различными аукционными домами торгов предметами живописи в Европе это третья по величине сумма, полученная от продажи картины.

По мнению организаторов, «Сельский сад» — одна из лучших работ, когда-либо выставлявшихся на аукционах.

28 февраля аналогичные вечерние торги провел главный конкурент Sotheby's — аукционный дом Christie's. В тот день больше всего удалось выручить за картину французского постимпрессиониста Поля Гогена «Дом» — 20,3 миллиона фунтов стерлингов (или свыше 25 миллионов долларов).

«Сельский сад» был написан Климтом в 1907 году, в его так называемый золотой период, и считается одним из лучших пейзажей художника.

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