Портрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продали за 12,6 миллиона долларов

Портрет бывшего лидера Китайской народной республики (КНР) Мао Цзэдуна, написанный американским художником Энди Уорхолом, ушел с молотка в Гонконге за 12,6 миллиона долларов США. Об этом сообщает Reuters.

Работу приобрел азиатский коллекционер на торгах аукционного дома Sotheby's. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Эстимейт полотна составлял 15 миллионов долларов США, однако достигнуть его не удалось.

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Уорхол выполнил серию трехцветных портретов Мао Цзэдуна в 1973 году. Ушедшее с молотка полотно изображает лидера КНР в красном френче на коричневом фоне.

Мао Цзэдун занимал пост председателя КНР с 1954 по 1959 год. Он умер 9 сентября 1976-го, однако до сих пор почитается коммунистической партией государства как основатель современного Китая.

Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал одной из самых известных фигур в истории поп-арт-движения и современного искусства.