Рукопись с ранее неизвестным стихотворением Андрея Белого выставлена на торги

Черновая рукопись прежде не опубликованного стихотворения поэта Андрея Белого выставлено на аукцион. Об этом сообщается на сайте «Дома антикварной книги в Никитском».

Заочные ставки принимаются до 17:00 22 февраля. Эстимейт составляет от 150 до 170 тысяч рублей.

Стихотворение «Слышней, слышнее укоризны...» было написано в Берлине в 1923 году. Организаторы торгов представили его публике впервые.

«Слышней, слышнее укоризны

Огромных, темных похорон

И — верч звездеющей отчизны

И — смерч: и вой, и стон времен.

Ты веще веющие вести

С орбиты сорванной земле —

Как зреющие молньи мести

На чьем то мглеющем челе.

Земли глухое содроганье,

В туман пылание планет, —

Лишь грозное напоминанье

На нас из мглы летящих лет!»

Андрей Белый (настоящее имя Борис Бугаев, 1880-1934) — представитель символизма и модернизма в русской литературе. Наиболее известен стихами и романом «Петербург».

