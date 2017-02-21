Рукопись с ранее неизвестным стихотворением Андрея Белого выставлена на торги

Черновая рукопись прежде не опубликованного стихотворения поэта Андрея Белого выставлено на аукцион. Об этом сообщается на сайте «Дома антикварной книги в Никитском».
Заочные ставки принимаются до 17:00 22 февраля. Эстимейт составляет от 150 до 170 тысяч рублей.
Стихотворение «Слышней, слышнее укоризны...» было написано в Берлине в 1923 году. Организаторы торгов представили его публике впервые.
«Слышней, слышнее укоризны
Огромных, темных похорон
И — верч звездеющей отчизны
И — смерч: и вой, и стон времен.
Ты веще веющие вести
С орбиты сорванной земле —
Как зреющие молньи мести
На чьем то мглеющем челе.
Земли глухое содроганье,
В туман пылание планет, —
Лишь грозное напоминанье
На нас из мглы летящих лет!»
Андрей Белый (настоящее имя Борис Бугаев, 1880-1934) — представитель символизма и модернизма в русской литературе. Наиболее известен стихами и романом «Петербург».