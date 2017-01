Прежде неизвестная сказка Марка Твена увидит свет

Ранее не издававшаяся сказка американского писателя Марка Твена «Похищение принца Олеомаргарина» (The Purloining of Prince Oleomargarine) будет издана отдельной книгой. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает The Guardian.

«Похищение принца Олеомаргарина» — единственная сказка из сочиненных писателем для своих дочерей, которую он записал на бумаге. Марк Твен имел обыкновение рассказывать детям истории, которые так и остались устными рассказами, не зафиксированными в виде текста.

Сказка сочинена в 1879 году в Париже. Она повествует о мальчике, обладающем способностью говорить с животными. Вместе с несколькими зверями он отправляется на поиски похищенного принца. По словам издателей, история затрагивает темы благородства и смелости перед лицом тирании.

16-страничная рукопись оформлена супругами-иллюстраторами Филиппом и Эрин Стедами. Она выйдет в издательстве Doubleday в 2017 году, к 150-летию со дня публикации первой книги Марка Твена — сборника рассказов «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».

Текст «Похищения принца Олеомаргарина» был найден в 2011 году в архиве писателя в университете Беркли (штат Калифорния).

Марк Твен (1835-1910) — классик американской литературы, мастер сатирической прозы. Среди наиболее известных его произведений — «Приключения Тома Сойера» (1876), «Приключения Гекльберри Финна» (1884), «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889).