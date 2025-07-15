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01:00, 15 июля 2025Мир

В Германии рассказали о поставках Украине вооружения

Писториус заявил о нескорых поставках систем Patriot Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Доставка Киеву систем Patriot после достижения соглашения с США об их закупке займет месяцы. Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, пишет РИА Новости.

«То, что Украине они системы очень нужны, ясно, и мы это лицезрели», — уточнил министр

Писториус также отметил, что стороны приняли решение не сообщать о количестве поставляемых систем. Все еще продолжается обсуждение, что конкретно будет включено в одну единицу данной системы с точки зрения технических характеристик.

В свою очередь, издание WP написало, что Германия передаст Украине несколько батарей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot из-за приобретения новых комплексов у Штатов. До этого Владимир Зеленский сообщил, что Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.

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