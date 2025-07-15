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00:30, 15 июля 2025Наука и техника

Названо незаменимое средство контрбатарейной борьбы

ZALA: Дрон Z-16 стал незаменимым средством контрбатарейной борьбы в ходе СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Разведывательный дрон ZALA Z-16 в ходе специальной военной операции (СВО) стал незаменимым средством контрбатарейной борьбы. Особенности аппарата назвала компания ZALA в Telegram.

Отмечается, что артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении. Позиции противника обнаружили в результате воздушной разведки с помощью Z-16 нового поколения. После поражения целей беспилотник обеспечил объективный контроль ударов.

«БПЛА ZALA Z-16 в ходе СВО стал незаменимым средством контрбатарейной борьбы и поддержки артиллерии на поле боя. Оснащенный HD-камерами и тепловизором, разведчик Z-16 позволяет военнослужащим не только оперативно выявлять позиции противника, но и координировать артиллерийские удары в реальном времени и контролировать их результативность», — говорится в сообщении.

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Производитель подчеркнул, что применение дронов повышает точность и эффективность работы буксируемой и самоходной артиллерии.

В мае стало известно, что ZALA модернизировала комплекс с разведывательным беспилотником Z-16 с учетом опыта спецоперации.

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