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00:42, 15 июля 2025Мир

В США остановили продвижение законопроекта о 500-процентных пошлинах в отношении России

Politico: В США остановили продвижение закона о пошлинах в 500 % в отношении РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Burden / Unsplash

В Сенате США остановлено продвижение законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающего введение 500-процентных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. Об этом пишет Politico.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что воздержится от продвижения этого пакета санкций после заявлений президента США Дональда Трампа.

В конце июня Грэм пообещал, что США введут пошлины в 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами России и не помогают Украине. По словам американского законодателя президент США сказал ему, что пришло время двигаться вперед с этим законопроектом.

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