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00:30, 15 июля 2025Из жизни

Мужчина пережил клиническую смерть и рассказал о видениях загробного мира

Daily Star: Американец увидел загадочный океан во время клинической смерти
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: This Week in Startups / YouTube

Основатель американской благотворительной компании Omaze рассказал о видениях загробного мира во время клинической смерти. Об этом пишет Daily Star.

Мэтт Полсон рассказал, что с детства страдал вздутием живота из-за родовой травмы. Ему сделали операцию, однако в 2018 году рубцовая ткань оторвалась, из-за чего у мужчины случилась непроходимость кишечника. На этом фоне у него развилась кардиомиопатия такоцубо — внезапное снижение сократимости сердечной мышцы. В больнице сердце Полсона остановилось.

Предприниматель находился в состоянии клинической смерти четыре с половиной минуты, пока врачи пытались реанимировать его. Несмотря на это Полсон утверждает, что прекрасно запомнил каждый момент, который тогда пережил. «Я не увидел света в конце тоннеля, но ощущения были такими, как будто я смотрю на поверхность океана. Он был очень далеко, и свет как бы проходил сквозь него. Как будто до него была целая вселенная времени», — описал свои впечатления американец.

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Полсон добавил, что чувствовал себя частью некоего энергетического поля космоса, как будто он был самим собой, но при этом связанным со всем во вселенной. «И я слышал, как мама говорила: "Мэттью Дэвид Полсон, ты должен бороться"», — рассказал мужчина. Он пояснил, что матери удалось пробиться в палату, где его реанимировали, и она действительно была рядом.

Предприниматель рассказал, что врачи не давали ему ни одного шанса на выздоровление, однако в итоге он полностью поправился.

Ранее Джо Димео из США, которому пересадили чужое лицо и обе руки после аварии, рассказал о видениях загробного мира. В коме ему казалось, что он гуляет со своей собакой, которой не стало много лет назад.

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