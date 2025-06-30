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09:43, 30 июня 2025Из жизни

Мужчина с пересаженным чужим лицом рассказал о загробном мире

В США мужчина с пересаженным лицом рассказал о видениях во время комы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: people.com

Джо Димео из США, которому пересадили чужое лицо и обе руки после аварии, рассказал о видениях загробного мира. Его слова приводит People.

В 2018 году 26-летний Димео уснул за рулем. Его автомобиль съехал с шоссе и загорелся. Димео не смог выбраться из огня, сильно обгорел и три месяца провел в коме. Спустя два года ему пересадили лицо и руки 48-летнего мужчины вместо его обезображенных частей тела.

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Димео вспомнил, что, будучи в больнице в бессознательном состоянии, он все равно слышал людей. Когда ему меняли бинты, он также испытывал боль, она ему даже снилась. «Это не весело», — признался он. В коме, как рассказывает мужчина, ему казалось, что он гуляет с собакой, которой не стало задолго за той аварии. «Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь, просто я выгуливаю свою собаку на бесконечном холме», — объяснил он.

Ранее, в ноябре 2024 года, Джо Димео объявил о помолвке. Он познакомился с невестой уже после аварии: она узнала о произошедшем с мужчиной из новостей, сама нашла его в соцсетях и написала ему.

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