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01:10, 15 июля 2025Бывший СССР

В двух украинских городах произошли взрывы

«РВ»: В Чернигове и Чугуеве произошли взрывы и пожары
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы и пожары произошли в двух украинских городах: Чернигове и Чугуеве (Харьковская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что произошло в результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2». На приложенном видео запечатлен пролет дрона. Несмотря на попытки сбить его, предположительно, с помощью стрелкового оружия, аппарат достиг своей цели и сдетонировал.

Ранее ВС России поразили крупный нефтегазовый объект «Клюква» в Харьковской области. В результате удара без газоснабжения осталась половина домохозяйств региона.

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