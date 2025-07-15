В двух украинских городах произошли взрывы

«РВ»: В Чернигове и Чугуеве произошли взрывы и пожары

Взрывы и пожары произошли в двух украинских городах: Чернигове и Чугуеве (Харьковская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что произошло в результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2». На приложенном видео запечатлен пролет дрона. Несмотря на попытки сбить его, предположительно, с помощью стрелкового оружия, аппарат достиг своей цели и сдетонировал.

Ранее ВС России поразили крупный нефтегазовый объект «Клюква» в Харьковской области. В результате удара без газоснабжения осталась половина домохозяйств региона.