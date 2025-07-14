ВС России поразили крупный газовый объект Украины

ВС России поразили крупный газовый объект «Клюква» в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России поразили крупный газовый объект «Клюква» в районе села Марьино в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

«Десятки работников не имеют возможности работать на рабочих местах, для восстановления необходимо почти год времени и свыше 300 миллионов гривен (558 миллионов рублей)», — заявил директор управлявшей объектом компании «ЭСКО-Север» Тарас Бурдейный.

ВС России полностью уничтожили емкости с газовым конденсатом и легким газовым конденсатом объемом 50 кубических метров, в результате чего была остановлена работа ряда месторождений природного газа. На территории комплекса располагалось пять скважин глубиной более пяти километров. По словам Бурдейного, в результате удара без газоснабжения осталась половина домохозяйств Харьковской области.

Ранее ВС России нанесли удар по авиаремонтному заводу в Николаеве.