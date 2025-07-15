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00:53, 15 июля 2025Интернет и СМИ

В США заявили о преимуществе России из-за ультиматума Трампа

WP: Ультиматум Трампа дает России стратегическое преимущество
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней дает России стратегическое преимущество в ряде сфер. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что в «новых параметрах политики по Украине» Трампа усматривается стандартная политика затягивания. При этом Россия получает стратегическое преимущество: время для сближения с Китаем и Северной Кореей, укрепление позиций на поле боя и «оказание давления на Европу».

Подчеркивается, что у аналитиков остается один вопрос — наступит ли очередной поворот через 50 дней или это «очередная отсрочка».

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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