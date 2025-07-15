В США заявили о преимуществе России из-за ультиматума Трампа

WP: Ультиматум Трампа дает России стратегическое преимущество

Ультиматум президента США Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней дает России стратегическое преимущество в ряде сфер. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что в «новых параметрах политики по Украине» Трампа усматривается стандартная политика затягивания. При этом Россия получает стратегическое преимущество: время для сближения с Китаем и Северной Кореей, укрепление позиций на поле боя и «оказание давления на Европу».

Подчеркивается, что у аналитиков остается один вопрос — наступит ли очередной поворот через 50 дней или это «очередная отсрочка».

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.