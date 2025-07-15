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01:00, 15 июля 2025Ценности

Модель Victoria's Secret показала растяжки на теле на фото в бикини

Модель Жизель Оливейра показала растяжки на теле на фото в розовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @giizeleoliveira

Бразильская манекенщица Жизель Оливейра показала одну особенность тела на фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

Модель Victoria's Secret снялась в ярко-розовом бикини с красной окантовкой. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и V-образных стрингов. Также знаменитость распустила волосы и надела очки бренда Chanel в пластикой оправе в тон наряда.

При этом 32-летняя модель показала фигуру с разных ракурсов. На кадре в том числе оказались видны растяжки на ее бедре.

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в нижнем белье показала рану после попытки избавления от целлюлита.

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