Боня в нижнем белье показала рану после попытки избавления от целлюлита

Ведущая Боня в нижнем белье показала рану после попытки избавления от целлюлита

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в откровенном наряде показала рану после попытки избавления от целлюлита. Соответствующий пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12 миллионов подписчиков.

45-летняя знаменитость снялась в атласном комплекте нижнего белья голубого цвета, который состоял из бюстгальтера и шортов. При этом она показала рану на бедре, полученную при попытке избавления от целлюлита.

Так, бывшая участница «Дома-2» отметила, что хотела улучшить внешний вид с помощью нового массажера, однако лишилась части кожи.

В июне Виктория Боня пожаловалась на воров ее косметики в пунктах выдачи маркетплейсов.