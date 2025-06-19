Телеведущая Боня пожаловалась на воров косметики ее бренда на маркетплейсах

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась на воров ее косметики в пунктах выдачи маркетплейсов. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэсерша рассказала, что узнала о случаях воровства косметических средств ее бренда Bonya Beauty в пунктах выдачи заказов. По словам телезвезды, люди стали часто подменивать ее блески для губ блесками других марок, которые были давно использованы, под видом отказа от товара. «А потом приходит [человек] домой и начинает пользоваться — украл масло у Виктории Бони», — с иронией высказалась телезвезда.

Боня отметила, что ее бренд нравится публике, но в то же время она считает такие поступки подлостью. Она подчеркнула, что тщательно работает над своей косметикой и следит за ее продажами. «Воровство — дело нехитрое. Что посоветуете, сделать видео с пункта выдачи, где видно воришек? Опубликовать или пожалеть?» — поинтересовалась знаменитость мнением подписчиков.

В апреле сообщалось, что Lamborghini пообещал Виктории Боне машину в цвете ее косметического бренда.