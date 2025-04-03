Lamborghini пообещал Боне машину в цвете ее косметического бренда

Блогерша Виктория Боня заказала Lamborghini в цвете своего косметического бренда

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня заказала автомобиль Lamborghini Urus в цвете собственного косметического бренда. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале «Секреты изобилия».

Знаменитость заявила, что указанная компания пообещала продать ей кроссовер оттенка Baby blue, в котором выполнен дизайн ее марки Bonya Beauty. По словам инфлюэнсерши, она уже внесла депозит за данную машину.

«Очень приятен тот факт, что я покупаю машину полностью за свой счет. Для меня это большая радость. Важно понимать, что все, что ты делаешь, что создаешь, дает тебе возможность жить самостоятельно, покупать вещи, которые нравятся. Это очень большой кайф», — отметила автор видео

Блогерша не раскрыла полные подробности покупки. При этом известно, что на сайте auto.ru стоимость Lamborghini Urus SE 2025 без пробега составляет 57,7 миллиона рублей.

В феврале также сообщалось, что Виктория Боня купила автомобиль Porsche более чем за 25 миллионов рублей.