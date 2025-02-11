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16:48, 11 февраля 2025Ценности

Виктория Боня купила автомобиль более чем за 25 миллионов рублей

Блогерша Боня купила автомобиль Porsche более чем за 25 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня купила автомобиль более чем за 25 миллионов рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость приобрела машину марки Porsche Panamera в автосалоне. По словам автоэксперта Марии Посеницкой, данный автомобиль в зависимости от комплектации стоит от 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей).

«Если Вика будет ставить свой Porsche на учет в Монако, то все регистрационные действия обойдутся ей еще примерно в 70 процентов от цены машины. В России она отдала бы за новый Porsche Panamera от 25 миллионов рублей», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее в феврале Виктория Боня показала внешность восхитившего ее мужчины. Звезда посетила автосалон марки Porsche, где запечатлела консультанта в облегающей черной водолазке и брюках, который продемонстрировал ей одну из машин.

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