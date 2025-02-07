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19:22, 7 февраля 2025Ценности

Виктория Боня показала внешность восхитившего ее мужчины

Ведущая Виктория Боня показала внешность восхитившего ее продавца в автосалоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность восхитившего ее мужчины. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость посетила автосалон марки Porsche, где запечатлела консультанта в облегающей черной водолазке и брюках, который продемонстрировал ей одну из машин. «Когда продавец-консультант в Porsche настолько хорош, что ты ничего не запомнила при покупке автомобиля», — отметила в подписи экс-участница реалити-шоу «Дом-2».

При этом Боня выложила указанное видео в сопровождении песни «Иисус» группы «Ленинград». «Ты был прекрасен как Иисус в произведениях искусств. Я думала, что вознесусь от красоты или от чувств», — поется в припеве трека.

В то же время ведущая указала, что ее подписчикам удалось найти аккаунт консультанта в Instagram. На странице указано, что его зовут Ромен Фонтанили и он работает в Монако. В свою очередь, среди постов есть фото мужчины с возлюбленной.

Ранее в феврале Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня назвала условие для ежедневного публичного обнажения.

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