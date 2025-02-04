Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня назвала условие для ежедневного публичного обнажения. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость ответила на вопрос одного из подписчиков о том, смогла бы она выйти на красную ковровую дорожку обнаженной, как жена американского рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори. Так, 45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» отметила, что готова ходить без одежды, если у нее появится супруг, подобный указанному музыканту.

«Если бы у меня был муж как Канье, я бы ходила голая каждый день», — заявила Боня.

Ранее известный российский юморист, один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян с женой Жанной Левиной сняли пародию на оголение Бьянки Цензори на «Грэмми».