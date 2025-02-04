Гарик Мартиросян с женой сняли пародию на оголение Бьянки Цензори на «Грэмми»

Известный российский юморист, один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян с женой Жанной Левиной сняли пародию на оголение австралийского дизайнера Бьянки Цензори на «Грэмми». Соответствующее видео опубликовано на странице Левиной в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первой части ролика пара продемонстрировала, как Цензори пришла на церемонию. Сначала она появилась перед папарацци в черной меховой шубе длины макси, затем сняла верхнюю одежду и осталась в прозрачном мини-платье, надетом на обнаженное тело. При этом ее муж — американский рэпер Канье Уэст — предстал рядом с ней в черной футболке, брюках и солнцезащитных очках.

Во второй части Мартиросян позировал в таком же наряде, как у музыканта, а его супруга — в объемной шубе длины макси. Впоследствии Левина сняла указанную одежду, под которой находилась еще одна шуба. «И что здесь такого? Вот армянская жена знает, чем хвастаться», — указала в подписи избранница юмориста.

Ранее полиция высказалась о наказании для Бьянки Цензори после выхода голой на «Грэмми».