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11:57, 4 февраля 2025Ценности

Полиция высказалась о наказании для жены Канье Уэста после выхода голой на «Грэмми»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Журналисты TMZ раскрыли возможные юридические последствия для архитектора Бьянки Цензори после эпатажного выхода на музыкальной премии «Грэмми». Об этом стало известно из разговора с полицией Лос-Анджелеса, подробности которого опубликованы на сайте издания.

Жена Канье Уэста появилась на ковровой дорожке в прозрачном платье и без нижнего белья, продемонстрировал публике голое тело. В то же время супруг модели позировал в оверсайз-наряде черного цвета. После этого пара покинула мероприятие, так и не дождавшись начала официальной части.

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Представитель полиции рассказал TMZ, что Цензори не понесет никакого наказания, поскольку никто из присутствующих на премии не подавал жалоб по поводу ее образа. В то же время адвокат Андреа Огунтула добавила, что знаменитость вряд ли могла бы столкнуться с административным или уголовным преследованием, поскольку она не нарушила законов. «Хотя наряд Цензори, несомненно, вышел за рамки, обвинение в непристойном оголении в Калифорнии требует преднамеренного публичного обнажения гениталий с конкретным намерением оскорбить или вызвать сексуальное возбуждение», — высказалась она.

Ранее в феврале также был раскрыт тайный смысл появления Бьянки Цензори голой на «Грэмми».

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