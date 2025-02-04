Полиция высказалась о наказании для жены Канье Уэста после выхода голой на «Грэмми»

Журналисты TMZ раскрыли возможные юридические последствия для архитектора Бьянки Цензори после эпатажного выхода на музыкальной премии «Грэмми». Об этом стало известно из разговора с полицией Лос-Анджелеса, подробности которого опубликованы на сайте издания.
Жена Канье Уэста появилась на ковровой дорожке в прозрачном платье и без нижнего белья, продемонстрировал публике голое тело. В то же время супруг модели позировал в оверсайз-наряде черного цвета. После этого пара покинула мероприятие, так и не дождавшись начала официальной части.
Представитель полиции рассказал TMZ, что Цензори не понесет никакого наказания, поскольку никто из присутствующих на премии не подавал жалоб по поводу ее образа. В то же время адвокат Андреа Огунтула добавила, что знаменитость вряд ли могла бы столкнуться с административным или уголовным преследованием, поскольку она не нарушила законов. «Хотя наряд Цензори, несомненно, вышел за рамки, обвинение в непристойном оголении в Калифорнии требует преднамеренного публичного обнажения гениталий с конкретным намерением оскорбить или вызвать сексуальное возбуждение», — высказалась она.
Ранее в феврале также был раскрыт тайный смысл появления Бьянки Цензори голой на «Грэмми».